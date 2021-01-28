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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konya’da yürek burkan yangın...Yangında anne hayatını kaybetti, çocuğu ağır yaralı

Konya’da yürek burkan yangın...Yangında anne hayatını kaybetti, çocuğu ağır yaralı

yakınların feryatları

Alabalık Ağır Yaralı Polis Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-olay yerinden görüntü
-kalabalıktan görüntü
-yangına müdahale
-detaylar

( KONYA -EK) KONYA

- Konya’da iki katlı müstakil evde çıkan yangında anne hayatını kaybetti, çocuğu ağır yaralı, dayı ise yara almadan kurtuldu.Yangın, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak’ta bulunan iki katlı bir müstakil evde çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında mahalle sakinleri de evde bulunanları kurtarmak için seferber oldu. Evde bulunan dayı Yusuf Yürür çevredekiler tarafından yara almadan, 3 yaşındaki Okay Yürür ise yaralı vaziyette çıkartıldı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede emniyet tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, içeride kalan çocuğun annesi Hülya Yürür (24) yangından kurtulamayarak hayatını kaybetti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çevrede bulunan Hülya Yürür’ün yakınları büyük üzüntü yaşayarak feryat etti. Genç annenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Yangına evde bulunan elektrikli sobanın battaniyeyi tutuşturmasının sebep olduğu değerlendiriliyor.
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