Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor

Polis ekiplerinin denetimi

( KONYA ) KONYA

Polis Sayılar Polis Ekipleri Trol 


- Vaka sayılarının artmasıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulama noktalarındaki denetimi sürüyor. Son açıklanan korona virüs vaka sayısı tablosunda Konya yine çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Dün akşam 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri de denetimleri sürdürüyor. Uygulama noktalarının sayısının artırıldığı Konya’da polis araçları durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol ediyor. Konya’da kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı