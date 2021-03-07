Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor



- Vaka sayılarının artmasıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulama noktalarındaki denetimi sürüyor. Son açıklanan korona virüs vaka sayısı tablosunda Konya yine çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Dün akşam 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri de denetimleri sürdürüyor. Uygulama noktalarının sayısının artırıldığı Konya’da polis araçları durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol ediyor. Konya’da kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek.



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