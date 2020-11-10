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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Konya'da sis sonrası karayolu savaş alanına döndü... Kontrolden çıkan araçlar saniye saniye görüntülendi

Konya'da sis sonrası karayolu savaş alanına döndü... Kontrolden çıkan araçlar saniye saniye görüntülendi

Vatandaş cep telefonuyla çekim yaparken kayan araç

Jandarma Trafik Kazası Kaygan Zemin Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlar
-Jandarma ekipler ve araçlardan görüntü
-Tırların arasındaki otomobil

( KONYA )- Vatandaşın cep telefonuyla çekim yaptığı sırada kayan araç kazaya karıştı KONYA

- Konya'da sis sebebiyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında çoğunluğu tır 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir vatandaş cep telefonuyla çekim yaptığı sırada kayan araç da kazaya karıştı. Ereğli ilçesindeki kaza, saat 09.00 sıralarında Adana-Konya Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürünce kazalar meydana geldi. Karayolunda kaygan zeminde meydana gelen kazada aralarında otomobil ve tırların olduğu çok sayıda araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10'dan fazla araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahalline jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler karayolunda güvenlik tedbiri aldı, araçlar yoldan çekildi. Öte yandan, saat 09.00 sıralarında Konya - Adana Karayolu İsmil mevkisinde de çok sayıda araç sis nedeniyle kaza yaptı. Trafik ekipleri yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazaları önlemek amacıyla megafon ile sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı. (CK-AH-
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