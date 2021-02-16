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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Konya'da otobüs, otomobil ve tır karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü, 16 yaralı

Konya'da otobüs, otomobil ve tır karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü, 16 yaralı

Kaza yapan araçlar

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Zincirleme Kaza Yolcu Otobüsü Kar Yağışı 

-Yaralıların hastaneye getirilmesi
-Genel ve detaylar

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Karapınar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle meydana gelen otobüs, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 01 KT 067 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada arkadan gelen R.E. yönetimindeki 42 AFN 321 plakalı otomobil yol kenarına durdu. Otomobildekiler kaza yapan tırın sürücüsüne yardım edip araçtan çıkardı ve sürücüyü otomobile aldı. Bu sırada arkadan gelen Ü.Ö. yönetimindeki 31 GU 716 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılırken, yaralılar ambulanslar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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