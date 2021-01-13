Konya'da fırtınadan uçan iş yeri çatısı iki blok ötedeki iş yerinin çatısına düştü

-İş yerinin üzerine düşen çatının vinçler tarafından kaldırılması

-Çatının yerinden söküldüğü iş yeri

-Hastane

-Hasar görün direkler

-İş yeri çalışanı ile röp.



( KONYA ) KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle silah üretimi yapılan iş yerinin çatısı iki blok ötedeki iş yerinin çatısına düştü. Fırtınada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde şiddetli rüzgar, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir av tüfeği imalathanesinin çatısını yerinden söktü. Sanayide herkesin çalıştığı saatlerde şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan 3,5-4 ton ağırlığındaki çinko saçtan yapılma çatı, yaklaşık 50 metre mesafedeki iki blok ötedeki bir işyerinin çatısının üzerine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatıdan etrafa savrulan parçalar, çevredeki işyerlerinin çatısına ve bir sonraki bloktaki park halinde duran bazı araçlar ile enerji nakil hatlarının da zarar görmesine neden oldu. Sanayide bir işyerinin üzerine uçan çinko çatı, adrese gelen iki vinç tarafından kaldırılarak aşağıya indirildi. Sanayi Sitesi'nde çalışan Abdurrahman Kırbaş, sabah saat 09.30-10.00 sıralarında işyerinin önünde oldukları sırada, rüzgarın şiddetiyle yukarıdan bir çatının havalanarak iş yerlerinin üzerine doğru geldiğini belirterek, "Bizim dükkanın üzerine düştü, zarar var. Silah fabrikasının çatısı imiş. Yaklaşık 4,5-4 ton ağırlığında, iki tane de arabaya zarar vermiş kopan parçaları. İki blok üzerinden havalanarak bizim iş yerinin çatısının üzerine düştü. Zarar var ama Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi, kimsenin burnu kanamadı. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle Beyşehir Devlet Hastanesine geceden bu yana sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden 1'i kendi imkanlarıyla, 4'ü de ambulansla olmak üzere toplam 5 vakanın intikal ettiği, tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (ARÖ-AH-BA-Y)



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