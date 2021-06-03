KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya Sanayi Odası'nı ziyaret etti
: - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya Sanayi Odasına gelişi ve karşılanması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya Sanayi Odası ziyaretinden görüntüler - Ziyarete katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut - Bakan Kurum'un katıldığı WEBINAR Toplantısından görüntülerKONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut ile birlikte Konya Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
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