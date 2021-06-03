KONYA - Bakan Kurum: 'Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz'
KONYA - Bakan Kurum: "Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıKONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'da oluşan müsilaja (deniz salyası) ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
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