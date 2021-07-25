KONYA - Bahçesindeki ağacı kesmeye çalışan vatandaş boynundan yaralandı
- Ağacı kesmeye çalışan vatandaş boynundan yaralanması - Ağacın bulunduğu bahçe ve kesilmeye çalışılan ağaç - Ağacın bulunduğu ev ve çevresinden detaylar Konya 'da bahçesindeki ağacı kesmeye çalışan vatandaş boynundan yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da bahçesindeki kuruyan ağacı spiral makinesi ile kesmeye çalışan vatandaş, bir anda kontrolü yitirince boynundan ağır yaralandı.Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Yakınca Sokak'ta Abdullah P. (38), bahçedeki kuruyan ağacı spiral makinesi ile kesmek istedi.Bu sırada Abdullah P, makinenin elinden kayması üzerine boynundan yaralandı. Çevredekilerden yardım isteyen Abdullah P. çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Tedavisi süren Abdullah P'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
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