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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkıp takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

Kontrolden çıkıp takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Jandarma Trafik Kazası Direksiyon Tekerlekli Sandalye Trol 

-Yaralının sedye ile acile taşınması
-Yaralının tekerlekli sandalye ile acile taşınması
-Ambulans detayları

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Adana Karayolu Taşpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aygül D. (40) idaresindeki 33 BAZ 65 idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolde takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Rozerin S. (19), Sabri S. (14), Kadir Sefa H. (10) ve Sude Naz H. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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