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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tırın petrol istasyonuna daldığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kontrolden çıkan tırın petrol istasyonuna daldığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

kaza anı

Jandarma Güvenlik Kamerası Benzin İstasyonu Benzin Direksiyon 

-röp.
-arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir tır petrol istasyonuna daldı. Meydana gelen kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.Kaza, 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 sıraları İznik-Boyalıca karayolunda yaşandı. Aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Sabri Yücel’in (53) kullandığı 34 RIF 77 plakalı tır, yolun kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabilen tır, şoförün manevrası sonucu büyük bir faciayı önledi. Tırın geldiğini gören istasyon çalışanları ve vatandaşlar panik halinde kaçarak canını zor kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada büyük bir faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.
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