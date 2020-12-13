Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarptı

Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarptı

olay yeri

Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-trafik
-tırdan görüntü
-yaralının çıkarılması
-sağlık ekipleri
-detay

( İSTANBUL -1) İSTANBUL

- Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yol trafiğe kapandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement