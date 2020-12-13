Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarptı

-trafik -tırdan görüntü -yaralının çıkarılması -sağlık ekipleri -detay
( İSTANBUL -1) İSTANBUL
- Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yol trafiğe kapandı.
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