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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı : 1 ölü 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı : 1 ölü 1 yaralı

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Polis Jandarma Cenaze Kışla 

-TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN DETAY
-POLİS EKİPLERİNDEN DETAY
-ÖLEN KİŞİNİN FOTOĞRAFI

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Bartın Karayolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Safranbolu’nun Akkışla Köyü’ne gitmekte olan Ramazan Ünal yönetimindeki 34 RUV 56 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı. Kaza sonucu sürücü Ramazan Ünal ve yanında bulunan Şevket Cemal araçtan fırladı. Yaralı olarak yola kadar çıkan sürücü Ünal yoldan geçen araçlardan yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde Şevket Cemal'in hayatıni kaybettiği belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken Cemal’in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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