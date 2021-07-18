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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3’ü çocuk 6 yaralı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3’ü çocuk 6 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3’ü çocuk 6 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası Bayram Tatili Tatİl Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri
-araçtan görüntü
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas’ın Koyulhisar ilçesi geçişi Sugözü Köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Kars istikametine gittiği öğrenilen E.A. yönetimindeki 34 PM 6912 plakalı Renault marka otomobil bilinmeyen bir nedende yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Suşehri Devlet Hastanesinde yapıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı Sivas’a sevk edildi. Araçta bulunanların bayram tatili için memleketlerine gittiği tahmin ediliyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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