Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

-yaralılardan detay

-yaralıların ambulansa bindirilişi

-olay yerinden ve kaza yapan araçtan genel görüntüler



( KARABÜK )- Refüje çarpan otomobilde sıkışan yolcuyu itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı KARABÜK



- Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, araçta sıkışan yolcuyu itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice-Zonguldak Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Atakan Karakaş yönetimindeki, 78 AAU 557 plakalı Tofaş marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan Özgür Yağbasan isimli kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmalarının ardından, Yağbasan sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.



loading...