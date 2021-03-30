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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil önce üst geçidin demir ayaklarına, sonra da aydınlatma direğine çarptı

Kontrolden çıkan otomobil önce üst geçidin demir ayaklarına, sonra da aydınlatma direğine çarptı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-Araçtan detay

( BİLECİK )- Kazada 2 kişi yaralandı BİLECİK

- Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil ilk olarak üst geçidin demir ayaklarına, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki İsa O. yönetimindeki 54 E 5525 plakalı otomobil, TOKİ kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak üst geçidin demir ayağına, ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kader B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Bozüyük-Bilecik karayolu kontrollü şekilde tek şeritten ilerlerken, trafik akışı kazalı aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
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