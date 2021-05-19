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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

-Kaza yerinde detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Karahisar Direksiyon Trol 


- Afyonkarahisar’da 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu istikametinden kent merkezi istikametine seyir halinde bulunan Y.K. (17) yönetimindeki 03 EA 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazada genç sürücü Y.K. otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 18 yaşından küçük araç sürücüsü Y.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta sıkışan genç sürücünün cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkartılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı. (HK-Y)
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