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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil 150 metre sürüklenip hurdaya döndü: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil 150 metre sürüklenip hurdaya döndü: 1 ölü

Ekip araçları ve kaza yerinden detaylar

Polis Cenaze Direksiyon Trol 

-Kazalı araçtan detaylar
-Trafik polisinden detaylar
-Trafik polislerinden detaylar
-Sağlık görevlilerinden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de yoldan çıkan otomobilin takla atarak 150 metre sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırıkkale-Samsun D-200 karayolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Uçakkuş idaresindeki 06 YMP 98 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaklaşık 150 metre kadar sürüklenen otomobilin hurdaya döndüğü kazada, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Cebrail Uçakkuş'un (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Uçakkuş'un cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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