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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarparak durabildi

Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarparak durabildi

Motosiklet sürücüsünün sedyeye konulması

Hastane Bild Trol 

-Ambulansa konulması
-Detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de kontrolden çıkan bir motosiklet, park halindeki araca çarparak durabilirken kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı 34 YC 6637 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü S.O., önüne aniden çıkan araca çarpmamak için frenle birlikte ani hamle yapınca aracının kontrolünü kaybetti. Yan yatıp sürüklenmeye başlayan motosiklet, park halindeki bir aracın tekerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü iç kanama şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü S.O., ifadesinde, önüne aniden bir araç çıktığını ve buna reaksiyon vermek isterken kazanın gerçekleştiğini söyledi.


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