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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç cami duvarına çarparak durabildi...Kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan araç cami duvarına çarparak durabildi...Kaza anı kamerada

-güvenlik kamerası görüntüleri-

Bild Kamera Sparta Güvenlik Kamerası Trol 

-kaza anı

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp bir caminin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı, duvarın yıkılıp, otomobilin zarar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Eğirdir ilçe merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat E.G. yönetimindeki 07 ALL 20 plakalı otomobil ile aynı yöne giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobili sollamak istedi. E.G. sollamak için şerit değiştirdiğinde, önündeki araç sürücüsü de aniden sola manevra yaptı. Manevra yapan araç cami duvarına çarparak durabildi. Caminin duvarı yıkılırken, otomobil ise yol kenarında bulunan ağaç ile duvar arasına sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Kazanın etkisiyle şoka giren E.G., bir süre kendine gelemedi. E.G.'nin yara almadan atlattığı kazada otomobil kullanılmaz hale geldi.Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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