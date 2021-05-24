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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü - En az 900 ev küle döndü

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü - En az 900 ev küle döndü

Yanan evler

Gesi 

-Evlerine dönenler
-Detaylar

( GOMA ) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü- En az 900 ev küle döndü GOMA

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Goma kentinde Nyiragongo Yanardağı’nda meydana gelen patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, en az 900 ev küle döndü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı’nda cumartesi günü gece saatlerinde patlama meydana gelmişti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, lavların kente ulaşması sonucu yaklaşık 5 bin kişinin Goma kentinden sınır komşusu Ruanda’ya kaçtığı, yaklaşık 25 bin kişinin ise Sake bölgesine sığındığı ifade edildi. Goma’dan kaçan bir çok ailenin evlerine geri dönmeye başladığı öğrenildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu MONUSCO tarafından yapılan açıklamada, yanardağın patlamasının ardından oluşan lavların Goma ve Rutshuru arasındaki yolu kapattığı ve lavların Goma’daki Monigi bölgesine kadar ulaşarak birçok evin küle dönmesine neden olduğu kaydedildi. Goma’daki Kızıl Haç yetkililerinden yapılan açıklamada, en az 900 evin küle döndüğü belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Goma’da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Nyiragongo Yanardağı’nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.
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