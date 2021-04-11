Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Komşuların taşlı sopalı kavgası kamerada... Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Komşuların taşlı sopalı kavgası kamerada... Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Komşuların taş ve sopalarla kavga etmesi

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu Saldırı 

-Cep telefonu görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da komşuların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dün, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde iki komşunun arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısıtlama olmasına karşın sokağa çıkan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, gruptan bazıları da onları ayırmaya çalıştı. Gruptan henüz küçük yaştaki bir çocuğun da kavgada bir kişiye sopayla saldırdı. O anlar çevredeki bina sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement