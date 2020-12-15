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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Komşuların korona kavgası - Adana’da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı - Komşusu, “Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi, hasta ise komşusunun bin lira parasını...

- Komşuların korona kavgası - Adana’da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı - Komşusu, “Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi, hasta ise komşusunun bin lira parasını...

Yalaz’ın polise ifade vermesi

Polis Karantina Akalan Helal 

-Polisin uzakta durması
-Uzaktan Yalaz’ın ifadesini alması
-Genel ve detay
-İsmail Taş’ın konuşması
-Olayı anlatması
-MONTAJ TÜNELİNDEN GEÇİLDİ

( ADANA ) - Komşuların korona kavgası- Adana’da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı- Komşusu, “Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi, hasta ise komşusunun bin lira parasını çaldığını öne sürdü ADANA

- Adana’da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı. Komşusu, “Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip korona virüse yakalanan İsmail Yalaz (33) evinde karantinaya alındı. Ancak komşusu İsmail Taş’ın (29) iddiasına göre Yalaz karantina kurallarına ihlal edip eve kadın alıp evden de dışarı çıktı. Bu nedenle Yalaz ile Taş tartışma yaşadı. Sabahta Yalaz, Taş’ın evine gitti. Bu nedenle aralarında kavga çıkınca Yalaz darp edildiğini öne sürdü. Taş, kimseyi darp etmediğini Yalaz’ın koronalı olmasına rağmen evine kadın aldığını ve kendi evine gelerek küfür ettiğini belirterek, “Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi.
İsmail Yalaz ise gece eve girip bin lirasının çalındığını parayı alının da İsmail Taş olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Bu nedenle olay yerine gelen polis, Yalaz’a sosyal mesafeli durarak ifadesini aldı. (FKE-
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