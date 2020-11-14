Komşuların 'ağaç dikme' kavgasında kan aktı: 3 çocuk babası adam öldürüldü

-Yakınları detay

-Cenazenin alınması

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Elmalı ilçesinde 3 çocuk babası, komşusuyla arasında çıkan ağaç dikme kavgasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 22.00 sırasında Karyağdı Mahallesi’nde meydana geldi. Elmalı’da tekstil üzerine işletmecilik yapan evli ve 3 çocuk babası Ömer Ula(32), iddiaya göre aynı apartmanda yaşayan komşuları ile ağaç dikme nedeniyle sorun yaşadı. İddiaya göre G. S, ve D. P, dün gece Ömer Ula’yı konuşmak için dışarı çağırdı. Çağrılan yere giden Ula ile iki kişi arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre D. P, Ula’yı bacağından bıçakladı, G.S ise tabanca ile 2 el ateş etti. Vatandaşların haber verdiği ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Ula hayatını kaybetti. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 3 aylık bebeği de bulunan Ula’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından alınan Ömer Ula’nın cenazesi Elmalı’da toprağa verildi.





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