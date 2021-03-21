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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Komşuları 3 gündür haber alamıyordu... Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti

Komşuları 3 gündür haber alamıyordu... Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti

- Şaban Demir'in fotoğrafı

İlk Müdahale Jandarma Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-- Cenazelerin morga getirilmesi
-- Araçtan indirilmeleri
-- Morg detayı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Kozlu İlçesine bağlı Ense Köyünde ikamet eden Kübra Demir ve Şaban Demir sobadan çıkan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. Edilen bilgiye göre Kozlu İlçesine bağlı Ense Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Kübra Demir ve Şaban Demir sobadan çıkan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaklaşık üç gündür haber alınamayan yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Yapılan ilk müdahalede 70 yaşındaki Şaban Demir ile 65 yaşındaki eşi Küba Demir'in öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden Kübra Demir ve Şaban Demir Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. (SÖ-OA-
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