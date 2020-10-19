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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Komşular arasındaki baltalı kavgada 3 şahıs adliyeye sevk edildi

Komşular arasındaki baltalı kavgada 3 şahıs adliyeye sevk edildi

Adliyeye getirilişleri

Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Yeşilkent Mahallesi’nde dün öğlen 14.30 sıralarında M.Ç.(50) ve karısı A.Ç. aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Emniyete işlemleri biten 3 şahıs adliyeye sevk edildi.
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