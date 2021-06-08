Komşular arası tartışma kanlı bitti... Bıçaklama anı kamerada



- Tekirdağ’da iki komşu arasında yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yakın bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak’ta oturan iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada bir kişi kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle evine dönmekte olan A.B. (31) daha önceden tartışma yaşadığı komşusu S.E. (33) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonucu yanında taşıdığı çakı ile komşusu S.E.’yi yaraladı. Yaralı S.E., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.B.’yi gözaltına alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (FB-

