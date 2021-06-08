Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Komşular arası tartışma kanlı bitti... Bıçaklama anı kamerada

Komşular arası tartışma kanlı bitti... Bıçaklama anı kamerada

- Bıçaklama anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri

( TEKİRDAĞ )- Komşusunu bıçakladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı TEKİRDAĞ

Kamera 


- Tekirdağ’da iki komşu arasında yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yakın bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak’ta oturan iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada bir kişi kalçasına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle evine dönmekte olan A.B. (31) daha önceden tartışma yaşadığı komşusu S.E. (33) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonucu yanında taşıdığı çakı ile komşusu S.E.’yi yaraladı. Yaralı S.E., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.B.’yi gözaltına alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (FB-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement