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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Komşu esnafın kafa darbesiyle hastanelik olan esnaf o anları anlattı: “Kaldırımda bekleyemeyeceğimi söyleyip beni darp ettiler”

Komşu esnafın kafa darbesiyle hastanelik olan esnaf o anları anlattı: “Kaldırımda bekleyemeyeceğimi söyleyip beni darp ettiler”

Kavga anı(arşiv)

Hastane Kamera Sparta Güvenlik Kamerası Irak 

-Darp edilen esnafın açıklaması
-Olay yerinden görüntü

( ISPARTA )- Musab Akçil:- "Tek suçum kaldırımda beklemekti, bir anda üzerime çullandılar"- "Yardım isteyebileceğim kimse yoktu, kaçıp polisi aradım" ISPARTA

- Isparta’da komşusu baba ve oğul tarafından kafa darbesiyle darp edilen esnaf Musab Akçil, “Yanıma gelerek kaldırımda bekleyemeyeceğimi söylediler ve beni tehdit ettiler. Etrafta kimse yoktu, savunmasızdım, baba ve oğlu beni darp etti. Sürecin takipçisi olacağım” dedi.
Olay 22 Ocak Cuma günü Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde hac ve umre malzemeleri satışı yaptığı dükkanını açan Musab Akçil, yan komşusu esnaf M.Ç. ve babası A.Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.Ç., Musab Akçil’e kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen Musab Akçil, yerde de darp edildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Polis ifadelerini almak için M.Ç. ve babası A.Ç.’yi emniyete götürdü. İfadeleri alınan ikili serbest bırakıldı. Musab Akçil de hastaneye giderek darp raporu aldı. “Kaldırımda bekleyemeyeceğimi söyleyip beni darp ettiler” Olay anını anlatan Musab Akçil, baba ve oğlun kendisine sürekli kötü davrandığını ileri sürdü. Akçil, “Olay 22 Ocak Cuma günü sabah 8 saatlerinde yaşandı. Mağazamı açmak için dükkanıma gittim. Dükkanımı açtıktan sonra kaldırımda beklerken bu şahıslar yanıma gelerek burada bekleyemeyeceğimi söylediler ve beni tehdit ettiler. Etrafta kimse yoktu savunmasızdım ve baba oğul bana saldırmaya başladılar. Panikle hiçbir şey yapamadım. O esnada ayırabilecek komşu esnaflarımız da yoktu. Ben kaçarak polisi aradım. Polis geldi ve onları ifadelerini almak üzere götürdü. Beni de hastaneye götürdüler. Hastaneden darp raporu aldık. Sürecin takipçisi olacağız. Yıllarca bu şahıslar bize bu zulmü yapıyorlar. Sesimizi çıkarmıyorduk bundan sonra ceza almaları için peşlerinde olacağız” dedi.
Kavga güvenlik kamerasına yansıdı Esnaflar arasındaki kavga işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde esnafların önce itişme yaşadığı sonra da M.Ç.’nin M.A.’ya kafa attığı an yer aldı. M.A.’nın kafa darbesiyle yere düştüğü an da kaydedildi.
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