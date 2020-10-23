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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kocası tarafından aldatılan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada

Kocası tarafından aldatılan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada

kadının aracın camlarını kırması

Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri 

-Kadından detay
-Eşinden detay
-Ekiplerden detay
-Suriyeli kadından detay

( BURSA )- Bursa'da 40 yıllık eşinin kendisini aldattığını öne süren kadın, eşinin aracını taşladı, daha sonra da sokak ortasında çift birbirine girdi- Başka bir evde yakalanan adam eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı BURSA

- Bursa’da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı. Eşinin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam ise onu darp etti. Polis kocayı gözaltına alırken, bütün olup bitenler kameraya yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. M.D., bir süre eşini takip etti. Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın çılgına döndü. Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D. eşinin aracının camlarını taşla kırdı. Sokak üzerinde Suriye uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı. Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı. Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi. Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izlerken, "Koca benim. 6-7 yıldır birlikteyiz" dedi.
Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D., ise Yıldırım Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü. Öte yandan kocası tarafından parmağı kırılan öfkeli kadının kendisini rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle ikaz eden mahalle sakinlerine tepki gösterdiği gözden kaçmadı.
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