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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Yat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Yat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan fabrikanın görüntüsü - İftaiye etiplerinin yangına müdahalesi Kocaeli 'de yat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde yat üretimi yapan bir fabrikada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir işçi yaralandı.Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın atık polyesterlerin bulunduğu konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve elinden yaralanan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Fabrika Hastane Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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