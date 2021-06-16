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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Yamaç aşağı sürüklenerek zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Yamaç aşağı sürüklenerek zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Trafik kazasının yaşandığı yer - Ağaçlara çarparak duran otomobil - Kazazedeler - Ekiplerin çalışması Kocaeli 'de yamaç aşağı sürüklenerek zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde yamaç aşağı sürüklendikten sonra zeytin ağaçlarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.F.Y. (20) yönetimindeki 34 DBD 845 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi İznik yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.Yaklaşık 30 metre yamaç aşağı sürüklenen otomobil, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Bild Trol 

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