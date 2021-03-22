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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

KOCAELİ - Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyedeKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Körfez ilçesinde üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T'nin işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde 19 Mart'ta üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü Trol 

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