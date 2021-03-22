KOCAELİ - Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyedeKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Körfez ilçesinde üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T'nin işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde 19 Mart'ta üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.
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