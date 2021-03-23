Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

KOCAELİ - Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Kocaeli 'de, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe yöneticisinin de bulunduğu öğrenildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 10 zanlı yakalandı.Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe yöneticisinin de olduğu öğrenildi.Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Akalan Propaganda Terör Örgütü Pompalı Tüfek 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement