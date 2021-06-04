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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı

KOCAELİ - Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı

- Olay yeri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Fatih Devlet Hastanesi'nden görüntü Kocaeli 'de tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi 938/1 Sokak'ta halı yıkama işletmesi bulunan M.K, iş yerinin önünde T.E'yle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E, pompalı tüfekle M.K'ye ateş etti.Bacağı ve karnından yaralanan M.K, 112 Acil Servis ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan M.K'nin yakınları hastanenin önünde toplandı.Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hastane Akalan Pompalı Tüfek 

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