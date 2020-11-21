Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

Kocaeli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü

Boş kalan D100 Karayolu, cadde ve sokaklardan drone görüntüleri

-Aktüel görüntüler

( KOCAELİ - DRONE) KOCAELİ

- Kocaeli’de saatler 20.00'yi gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte D100 Karayolu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, Kocaeli’de vatandaşların evlere dönesinin ardından sokak ve caddeler boşaldı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerine gitmeye başladı.
Boş kalan Kocaeli’nin cadde, sokakları ve D100 Karayolu havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement