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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

KOCAELİ - Silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

- Silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetmesi - Polis memuru Abdurrahman Arslan için düzenlenen cenaze töreni - Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun konuşması Kocaeli 'de silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybettiCENAZE TÖRENİ EKLENDİKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu yaralanan ve hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda 2018 yılından bu yana görev yapan polis memuru Abdurrahman Arslan'ın (24), dün gece saatlerinde görevli olduğu esnada kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.Arslan'ın görev yaptığı ekip arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.Açıklamada, "Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Arslan için düzenlenen törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, meslektaşları ve yakınları katıldı.
- "Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş örnek bir polisti"Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, elim bir kaza sonucu hayatının baharında yaşamını yitiren Arslan'a karşı son görevlerini yapmak için toplandıklarını söyledi.

Yaşadıkları acının tarifinin olmadığını dile getiren Tipioğlu, "Kardeşimiz bu elim kazanın yaşandığı ana kadar yüksek görev şuuruyla üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş örnek bir polis ve insan olarak görev yapmıştır." dedi.
Tipioğlu, Arslan'ın meslektaşlarının ve ağabeylerinin takdirini kazandığını, onların gönlünde üstün bir yer edindiğini vurgulayarak, "Kendisini bu özellikleriyle hatırlayacağız. Abdurrahman kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilat mensuplarımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Kur'an - ı Kerim tilavetinin yapıldığı tören, helallik alınması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.Arslan'ın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a uğurlandı.

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