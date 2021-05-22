KOCAELİ - Oda kapısının kilidine parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
- Olay yerinden görüntüler - Çocuğun ambulansla hastaneye kaldırılmasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde oda kapısının kilidine parmağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Osman Yılmaz Mahallesi'nde ikamet eden adının Aras olduğu öğrenilen 4 yaşındaki çocuk, oda kapısının anahtar kilidine parmağını sıkıştırdı.Bir süre minik Aras'ın parmağı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan aile bireyleri, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ekipman desteğiyle kilidi kapıdan çıkarttı.Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuk, parmağındaki metal parçasından itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtuldu.
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