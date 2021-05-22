Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Oda kapısının kilidine parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Oda kapısının kilidine parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

- Olay yerinden görüntüler - Çocuğun ambulansla hastaneye kaldırılmasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde oda kapısının kilidine parmağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Osman Yılmaz Mahallesi'nde ikamet eden adının Aras olduğu öğrenilen 4 yaşındaki çocuk, oda kapısının anahtar kilidine parmağını sıkıştırdı.Bir süre minik Aras'ın parmağı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan aile bireyleri, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ekipman desteğiyle kilidi kapıdan çıkarttı.Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuk, parmağındaki metal parçasından itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtuldu.

Hastane 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement