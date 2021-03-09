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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

KOCAELİ - Motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı - Olay yerinden görüntüler Kocaeli 'de motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasında - Yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda seyreden Ö.U. idaresindeki 35 DC 2039 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkmak için manevra yapan A.K'nin kullandığı 41 UV 782 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yola savrulan sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.U, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yola çıkmak için sola manevra yapan otomobille motosikletin çarpışması yer alıyor.

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü Trol 

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