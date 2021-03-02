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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Lastik fabrikasındaki yangında iki işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Lastik fabrikasındaki yangında iki işçi dumandan etkilendi

- İtfaiye ve Ambulansın gelişiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de bir lastik fabrikasında meydana gelen küçük çaplı yangında iki işçi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikada, lastik hamuru karışımının hazırlandığı banbury (büyük mikserler) kısmında henüz belirlenemeyen nedenle alevlenme meydana geldi.İlk müdahaleyi kısımdaki işçilerin yaptığı yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen iki işçiye ise sağlık ekipleri olay yerinde tıbbi müdahalede bulundu.

Fabrika Sağlık Ekipleri Trol 

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