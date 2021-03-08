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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası

KOCAELİ - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası

- Operasyondan görüntü Kocaeli 'de kumar oynayan ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Gebze ilçesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yapıldı.Evde kumar oynayan ve koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye idari para cezası verildi.
Ev sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.﻿

Koronavirüs Para Cezası Yazılı Açıklama 

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