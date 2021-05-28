KOCAELİ - Kovid-19 tedbirleri ihlal edilerek kumar oynanan yalıya polis botuyla operasyon düzenlendi
- Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal edilerek kumar oynanması - Polis botunun deniz kenarındaki yalıya gidişi - Yalıya düzenlenen operasyondan detaylarOperasyonda 31 kişiye para cezası uygulandı, bir kişi gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynandığı belirlenen deniz kenarındaki bir yalıya, 2 polis botuyla operasyon düzenlendi. Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası verildi, mekan sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.
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