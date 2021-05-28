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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Kovid-19 tedbirleri ihlal edilerek kumar oynanan yalıya polis botuyla operasyon düzenlendi

KOCAELİ - Kovid-19 tedbirleri ihlal edilerek kumar oynanan yalıya polis botuyla operasyon düzenlendi

- Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal edilerek kumar oynanması - Polis botunun deniz kenarındaki yalıya gidişi - Yalıya düzenlenen operasyondan detaylarOperasyonda 31 kişiye para cezası uygulandı, bir kişi gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynandığı belirlenen deniz kenarındaki bir yalıya, 2 polis botuyla operasyon düzenlendi.
Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası verildi, mekan sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

Polis Koronavirüs Para Cezası 

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