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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada

KOCAELİ - Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada

- Otomobilin kasap dükkanına girdiği anların farklı açılardan güvenlik kamerası görüntüleri Kocaeli 'nde kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kameradaKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegüllü Bulvarı'nda 34 LY 3226 plakalı otomobili park etmeye çalışan E.K, fren yerine gaza bastı.Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra kasap dükkanının vitrininden içeri girdi.Kazada hafif yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anında yaşananlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanların panikle dışarı çıkması yer alıyor.

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