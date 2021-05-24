KOCAELİ - Kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
- İl Emniyet Müdürlüğü binasının dış/genel planı - Şüphelinin asayiş şube müdürlüğünden çıkarılışıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.Deniz Mahallesi D - 100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari araçla dün kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpan sürücü Erkan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü.Sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Dün, Deniz Mahallesi'nde, D - 100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpmış, kazada polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralanmıştı.Polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün 2.33 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.
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