KOCAELİ - Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
- Adliyeden detay görüntüler - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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