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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Kendisinden 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kendisinden 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

- Olay yerinden görüntüler - Ekiplerin olay yerine gelmesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli ’nin Dilovası ilçesinde 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Bahattin Karaboya'dan (45) 15 gün haber alamayan çalışma arkadaşları, Diliskelesi Mahallesi 712 Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti.Kapıyı zorlayarak açan arkadaşları, Karaboya'nın cansız bedenini buldu.Karaboya'nın cesedi emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık Ekipleri 

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