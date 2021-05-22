Kocaeli'de tırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye kurtardı
- Basketbol potasından inemeyen çocuğun kurtarılması - Çocuk Hamza Artut'la röportajTırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye kurtardıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde tırmandığı basketbol potasından inemeyen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.Barış Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde basketbol oynayan 13 yaşındaki Hamza Artut'un bir arkadaşı, kıyafetlerini potaya attı.Asılı kalan kıyafetlerini almak için potaya tırmanan Artut, yükseklik korkusu nedeniyle bulunduğu yerden inemeyince arkadaşları itfaiyeden yardım istedi.Burada yarım saat kalan çocuk, itfaiye ekibinin yardımıyla kurtuldu.
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