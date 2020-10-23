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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli’de otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’de otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Polis Köprülü Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler
-Ambulansa alınan yaralılardan görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ )-Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza 22.30 sıralarında İzmit-Kandıra yolu Yahyakaptan Mahallesi otogar mevkinde bulunan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem E.D. idaresindeki 54 D 3871 plakalı Fiat marka otomobil, otogar köprülü kavşağı üzeri Kandıra istikametinde seyir halinde olduğu sırada Hüseyin S. idaresindeki 34 HA 0199 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören otomobil savrulurken içinde bulunan sürücü Adem E.D. ve Sema T. araç içinde sıkışarak yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansa alınarak Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altında alınan Sema T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karılan ve büyük hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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