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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli'de 2 kadının yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de 2 kadının yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

-Güvenlik kamerası detay

İlk Müdahale Alışveriş Hastane Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

--Olay yeri detayları
--Kadınların alışveriş poşeti detay
--detaylar

( KOCAELİ )- Kamyonetin 2 kadın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı- Kamyonet çarpınca kendileri bir yana alışveriş poşetleri bir yana savruldu KOCAELİ

- Kocaeli'de seyir halindeki kamyonetin caddede karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarparak ağır yaralanmasına sebep olduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azize D'ye (48) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadına, caddede karşıdan karşıya geçmek istedikleri sırada, B.T. idaresindeki 41 RY 486 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ellerinde alışveriş poşeti bulunan Azize D. ve yanındaki kadının yan yana yürüdüğü sırada kamyonetin çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kadınların ellerindeki karpuz ve alışveriş poşetlerinin savrulduğu, kazayı gören vatandaşların ise yardım için koştukları görülüyor. (HFV-
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