KOCAELİ - Bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
- Kaza yapan otomobil - Otomobildeki eşyalar - Otomobilde oluşan hasar - Olay yerindeki ambulanslar - Yaralı kişiye müdahale - Polis ekiplerinin çalışmaları - Seyir halindeki araçlar Kocaeli 'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, Kurban Bayramı tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyreden Mustafa E. idaresindeki 34 KE 3303 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde aynı yöne giden Mustafa Y'nin kullandığı 37 AAB 024 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüsü ile Yahya, Zennüp, Kübra ve Furkan E. yaralandı.
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