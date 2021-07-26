Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
KOCAELİ - Bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ - Bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

- Kaza yapan otomobil - Otomobildeki eşyalar - Otomobilde oluşan hasar - Olay yerindeki ambulanslar - Yaralı kişiye müdahale - Polis ekiplerinin çalışmaları - Seyir halindeki araçlar Kocaeli 'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, Kurban Bayramı tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyreden Mustafa E. idaresindeki 34 KE 3303 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde aynı yöne giden Mustafa Y'nin kullandığı 37 AAB 024 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüsü ile Yahya, Zennüp, Kübra ve Furkan E. yaralandı.

Jandarma Bayram Tatili Bild Tatİl 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı