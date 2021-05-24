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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

KOCAELİ - Alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

- Hafif ticari aracın polis aracına çarpması ile araçalrda oluşan hasar - Polis aracının ve ticari aracın çekiciye alınması - Polislerin bekleyişi Kocaeli 'de alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Derince ilçesinde, 2.33 promil alkollü sürücünün, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.Deniz Mahallesi'nde, D - 100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarptı.Denetim yaptığı sırada aracın çarptığı polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.Yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.Polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün ise 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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