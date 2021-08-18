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- 'Koca Yusuf' 200’ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil’den ayrıldı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 'Koca Yusuf' 200’ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil’den ayrıldı

- 'Koca Yusuf' 200’ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil’den ayrıldı

Koca Yusuf'tan görüntüler

Trol 

-Tahliye edilen vatandaşlardan görüntüler

( KABİL ) KABİL

- TSK’ya ait 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı, 200’ü aşkın Türk vatandaşıyla Afganistan’daki Kabil Havalimanı’ndan havalandı. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’nda tahliyeler devam ediyor. TSK'ya ait Koca Yusuf olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı 200’ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil Havalimanı’ndan havalandı. Uçağın Pakistan’a iniş yapacağı ve tahliye edilen yolcuların Pakistan’dan Türkiye’ye THY’ye ait tarifeli uçakla getirileceği ifade edildi.
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